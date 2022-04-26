Выставка о необычных местах для свадьбы открылась в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Гоголевский бульвар Карта всех событий

На бульварах столицы стартовала выставка, посвященная необычным для свадебной церемонии местам. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ЗАГС во вторник, 26 апреля.

— С 26 апреля на Гоголевском, Тверском и Чистопрудном бульварах, а также в Екатерининском парке открылась выставка самых популярных выездных локаций для регистрации брака в столице, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в экспозиции представлены фотографии молодоженов, которые заключили брак на необычных площадках. Например, гости выставки увидят снимки с регистрацией брака в историческом павильоне «Космос», на станции метро «Маяковская», на Московской канатной дороге.

6 апреля исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева рассказала, что накануне праздника Красная горка, который пройдет 30 апреля, для пар будут бесплатно работать свадебные фотографы. Услуга будет доступна на 30 площадках.

14 апреля стало известно, что с начала года более 15 тысяч пар поженились в Москве. Это рекорд последних семи лет.