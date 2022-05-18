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МВД опровергло информацию об утечке данных из системы ГИБДД

Араз Салехов
Общество
МВД опровергло информацию об утечке данных из системы ГИБДД
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Информация об утечке данных из информационных ресурсов МВД, включая федеральную информационную систему ГИБДД, не соответствует действительности. Об этом в среду, 18 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

— Тестирование ведомственных информационных ресурсов на предмет их возможных уязвимостей проводится специалистами технических служб на постоянной основе. В данном случае опубликованная информация по результатам проведенной проверки не находит своего подтверждения, — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что информационные системы МВД работают штатно, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

В начале апреля глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что в Государственную думу будет внесен документ, который позволит усилить защиту персональных данных россиян и ужесточить требования к операторам обработки таких данных. По его словам, скандал с утечкой базы данных сервиса «Яндекс.Еда» показал незащищенность данных обычных граждан.

Также стало известно, что в сеть утекли данные банковских карт тысяч россиян. По данным компании Infosecurity, за последние трое суток в даркнет попали данные о более чем ста тысячах карт российских граждан.

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