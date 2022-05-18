Около 150 тысяч человек посетили выставку «Обыкновенный нацизм» в Музее Победы

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Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставку «Обыкновенный нацизм» в московском Музее Победы с начала ее работы 19 апреля посетили более 150 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе музей в среду, 18 мая.

— Крайне важный для нас выставочный проект «Обыкновенный нацизм» посвящен не только истории, но и современности. Очень тяжело, что это словосочетание опять звучит так актуально. Трудно принять, что эти разрушительные идеи опять нашли ярых последователей, — рассказал директор музея Александр Школьник.

По его словам, на выставке представлены более 200 экспонатов и документальных материалов о зарождении нацизма в Германии 1930–1940 годов, которые никого не оставят равнодушными. Центральной частью экспозиции является инсталляция, посвященная погибшим детям Донбасса. Выставка продолжит работать до 17 июля, передает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, 21 мая в Музее Победы пройдет всероссийская акция «Ночь в музее». Так, с 17:00 до 22:30 вход в главное здание будет бесплатным. Исключением станут экспозиции «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Гости музея смогут увидеть исторически точно воссозданные декорации, а также игровые зарисовки, в которых артисты покажут «ожившие» портреты участков событий прошлого.