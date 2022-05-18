Эксперты рассказали, как избавиться от лишнего веса на боках и животе

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Эксперты рассказали, как изменить питание, чтобы избавиться от лишнего веса на боках и животе.

Ограничить потребление сахара. Избыточное потребление сахара приводит к накоплению нежелательного жира на животе, а одним из лучших способов избавиться от него будет сокращение потребления сахара. Исследования показывают, что сахар является главной причиной появления жира на боках и животе.

Получить все калории перед ужином. Инсулин — гормон, который переносит глюкозу, созданную в результате пищеварения, в ваши клетки для использования в качестве энергии. Он более эффективен в начале дня, так как тело быстрее перерабатывает пищу.

Поскольку уровень инсулина снижается в течение дня, плотный прием пищи в конце дня повышает вероятность накопления жира в области живота.

Считать калории. Калории способствуют накоплению избыточного жира, поэтому эксперты советуют следить за текущим потреблением калорий.

Здоровый завтрак. Специалисты отмечают, что завтрак необходим телу для работы в течение дня. Важно, чтобы в завтраке присутствовали все необходимые питательные вещества, чтобы получить максимальную отдачу.

Больше цельных продуктов. Важно ограничить употребление обработанных пищевых продуктов и заменить их цельными, чтобы оставаться в форме и быть здоровым. Так, ягоды, листовая зелень, овсянка, постный белок и миндаль, помогут вам сжечь больше жира на животе в долгосрочной перспективе, передает «МедикФорум».

Кроме того, диетологи перечислили пять углеводных продуктов, которые способствуют сохранению стройности и препятствуют накоплению излишков жира на животе. Например, сырая морковь богата растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение, вызывая длительное чувство сытости.