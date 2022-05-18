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Диетологи назвали пять углеводных продуктов, которые помогут уменьшить живот

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетологи назвали пять углеводных продуктов, которые помогут уменьшить живот
Фото: pexels.com / Daria Shevtsova

Диетологи перечислили пять углеводных продуктов, которые способствуют сохранению стройности и препятствуют накоплению излишков жира на животе.

Цельнозерновой хлеб. По словам экспертов, такой хлеб содержит клетчатку, которая защищает от переедания, уменьшает всасывание сахара и холестерина в кровь. Если этот углеводный продукт дополнить постными белками (яичным, в виде постного мяса), то это обеспечит очень долгое насыщение и позволит сократить общую калорийность суточного меню.

Морковь. Сырая морковь богата растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение, вызывая длительное чувство сытости, а также помогая организму лучше контролировать уровень сахара в крови.

Ферментированные продукты. Чайный гриб, кимчи, тофу, квашеные овощи — все это углеводные продукты, которые содержат пребиотики, компоненты пищи, которые не усваиваются верхними отделами ЖКТ, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника, стимулируют ее развитие. Здоровая кишечная микрофлора ассоциируется с более низким риском отложения жира на животе и лучшим соотношением окружности бедер и талии.

Бананы. Немного недозрелые, зеленоватые бананы содержат резистентный крахмал, который обладает эффектом пребиотиков – его употребление помогает пищеварению, контролю уровня сахара в крови и даже потере веса.

Греческий йогурт. В его одной порции содержится 10 граммов углеводов — это эффективно обеспечивает сытость, сохраняя при этом низкий уровень жира на животе, передает «МедикФорум».

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала, какие блюда нужно есть на ужин, чтобы похудеть.

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