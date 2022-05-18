Мужчина украл дорогостоящие смартфоны из магазина, подменив коробки
Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве со смартфонами. Об этом в среду, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО.
По данным ведомства, злоумышленник пришел в салон сотовой связи на Железнодорожной улице. Там он попросил сотрудника продемонстрировать ему два дорогих смартфона.
Мужчина несколько минут подержал коробки с телефонами в руках и вернув их работнику, покинул помещение.
Вскоре сотрудник заметил, что внутри упаковок находятся муляжи вместо телефонов и заявил в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего жителя Московской области. Выяснилось, что мужчина заменил коробки с оригинальной техникой на муляжи.
Похищенное подозреваемый продал. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Он находится под подпиской о невыезде.
16 мая стало известно о злоумышленнике, который выманил у пенсионера более 120 тысяч рублей, представившись его внуком.