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Мужчина украл дорогостоящие смартфоны из магазина, подменив коробки

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина украл дорогостоящие смартфоны из магазина, подменив коробки
Фото: Пресс-служба УВД по ТиНАО
Россия, Москва, Щербинка, Железнодорожная улица Карта всех событий

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве со смартфонами. Об этом в среду, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ТиНАО.

По данным ведомства, злоумышленник пришел в салон сотовой связи на Железнодорожной улице. Там он попросил сотрудника продемонстрировать ему два дорогих смартфона.

Мужчина несколько минут подержал коробки с телефонами в руках и вернув их работнику, покинул помещение.

Видео: Пресс-служба УВД по ТиНАО

Вскоре сотрудник заметил, что внутри упаковок находятся муляжи вместо телефонов и заявил в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего жителя Московской области. Выяснилось, что мужчина заменил коробки с оригинальной техникой на муляжи.

Похищенное подозреваемый продал. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Он находится под подпиской о невыезде.

16 мая стало известно о злоумышленнике, который выманил у пенсионера более 120 тысяч рублей, представившись его внуком.

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