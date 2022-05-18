Онищенко призвал выпускать отечественные напитки вместо зарубежной газировки

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Заслуженный врач России, академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предложил сделать акцент на производстве богатой палитры полезных национальных напитков.

Он отметил, что в России стоит наладить производство кваса, соков, морсов, которые принесут гораздо большую пользу здоровья, чем зарубежные варианты сладкой газировки, которая вызывает различные проблемы со здоровьем и приводит к набору лишнего веса.

— У нас есть богатая палитра полезных напитков — это очевидно! Нужно взять и воспроизвести всякого рода национальные напитки, новые композиции, которые могли бы сделать наши технологи. Полезные, содержащие витамины и другие полезные вещества. Это было бы очень кстати! — рассказал Онищенко в комментарии Общественной Службе Новостей.

До этого PepsiCo, Coca-Cola и «Вимм-Билль-Данн» сообщили о повышении цен. В письме PepsiCo сообщается, что компания повышает расценки для частичного покрытия увеличившихся затрат. Соки, снеки и напитки подорожают в среднем на 19 процентов.

27 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о возможности возвращения иностранных компаний в Россию. Он добавил, что масштабные иностранные компании не просто так в свое время пришли в РФ: для них были созданы все условия, чтобы зарабатывать деньги.