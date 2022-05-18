Онищенко призвал выпускать отечественные напитки вместо зарубежной газировки
Заслуженный врач России, академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предложил сделать акцент на производстве богатой палитры полезных национальных напитков.
Он отметил, что в России стоит наладить производство кваса, соков, морсов, которые принесут гораздо большую пользу здоровья, чем зарубежные варианты сладкой газировки, которая вызывает различные проблемы со здоровьем и приводит к набору лишнего веса.
— У нас есть богатая палитра полезных напитков — это очевидно! Нужно взять и воспроизвести всякого рода национальные напитки, новые композиции, которые могли бы сделать наши технологи. Полезные, содержащие витамины и другие полезные вещества. Это было бы очень кстати! — рассказал Онищенко в комментарии Общественной Службе Новостей.
До этого PepsiCo, Coca-Cola и «Вимм-Билль-Данн» сообщили о повышении цен. В письме PepsiCo сообщается, что компания повышает расценки для частичного покрытия увеличившихся затрат. Соки, снеки и напитки подорожают в среднем на 19 процентов.
27 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о возможности возвращения иностранных компаний в Россию. Он добавил, что масштабные иностранные компании не просто так в свое время пришли в РФ: для них были созданы все условия, чтобы зарабатывать деньги.