Трехлетний мальчик погиб в ДТП на востоке Москвы

Фото: Госавтоинспекция Москвы

Россия, Москва, Салтыковская улица Карта всех событий

Малыш погиб в результате аварии на востоке столицы. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По данным Госавтоинспекции, трагедия произошла около дома 25 на Салтыковской улице.

Мальчик гулял вместе с бабушкой и дедушкой и катался на велосипеде. В какой-то момент он случайно выкатился на проезжую часть, где попал под колеса «Газели». От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.

1/5 Фото: Госавтоинспекция Москвы 2/5 Фото: Госавтоинспекция Москвы 3/5 Фото: Госавтоинспекция Москвы 4/5 Фото: Госавтоинспекция Москвы 5/5 Фото: Госавтоинспекция Москвы

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Восточного административного округа взяла данное дело на контроль, заявила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

До этого сообщалось, что школьницу жестоко избил отец около учебного заведения в Челябинске.