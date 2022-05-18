Трехлетний мальчик погиб в ДТП на востоке Москвы
Малыш погиб в результате аварии на востоке столицы. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.
По данным Госавтоинспекции, трагедия произошла около дома 25 на Салтыковской улице.
Мальчик гулял вместе с бабушкой и дедушкой и катался на велосипеде. В какой-то момент он случайно выкатился на проезжую часть, где попал под колеса «Газели». От полученных травм малыш скончался на месте происшествия.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Прокуратура Восточного административного округа взяла данное дело на контроль, заявила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
До этого сообщалось, что школьницу жестоко избил отец около учебного заведения в Челябинске.