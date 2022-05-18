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«Эрдоган будет кобениться»: почему Турция блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
В мире
«Эрдоган будет кобениться»: почему Турция блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: tccb.gov.tr

Блокировка Эрдоганом переговоров НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс связана с его желанием извлечь максимальную выгоду. Как только эта выгода будет получена, турецкий лидер пойдет на уступки. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Эксперт отметил, что, затормаживая принятие стран в альянс, Эрдоган рассчитывает хорошо заработать.

— Эрдоган ничего не боится, он просто торгуется. Не забывайте, что Эрдоган — турок, а турок должен всегда выторговать себе интерес. У него же есть опыт, он неплохо заработал на сирийских беженцах. Он хотел шесть миллиардов евро — получил, по-моему, три за то, что принимал какие-то решения по курдам. Раз получилось с курдами, почему не поторговаться сейчас вокруг вступления Финляндии и Швеции? Тем более есть повод: Швеция у себя традиционно пригревала курдов, помогала им, давала гражданство. Финляндия три года назад добилась того, чтобы туркам не продавали какие-то виды вооружений, имея на этот счет к ним претензии, — рассказал политолог.

Теперь Эрдоган понимает, что наступило его время, заметил собеседник «ВМ». Он хочет договориться, чтобы американцы согласились поставлять ему истребители F-35 и сняли ограничения, введенные, когда Турция купила у России ракеты С-400. Можно сказать, что сейчас идет хороший торг, резюмировал специалист.

Эрдогану не стоит опасаться реакции других стран НАТО, заметил эксперт: на Турцию может повлиять только Америка.

— Кто из других стран НАТО что-то может? В НАТО есть один начальник, который говорит, как должно быть. Генеральный секретарь Столтенберг может надувать щеки, но кто назначает верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе по их уставу? Вооруженными силами всегда командует американский генерал, — отметил политолог.

Стоит вспомнить ситуацию с президентом Хорватии, который также хотел заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Ему довольно быстро объяснили, что его слово ничего не значит, подчеркнул Светов.

Через некоторое время Турции придется уступить, уверен собеседник «ВМ».

— Сейчас идут процедуры. Сегодня была официально подана заявка, будут всякие церемонии, процесс ратификации. Пока это все тянется, Эрдоган будет кобениться. Но американцы не позволят ему держать вето до конца. В конце концов, ему либо что-то заплатят, либо начнут придавливать, — заключил политолог.

Власти Турции заблокировали начало переговоров Североатлантического альянса (НАТО) о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Об этом в среду, 18 мая, сообщило агентство DPA.

Как отмечает агентство, в НАТО в среду было запланировано обсуждение заявок, поданные послами Финляндии и Швеции, на вступление в НАТО. Это ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, но из-за позиции Турции переговоры так и не начались.

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