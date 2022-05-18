DPA: Турция заблокировала переговоры в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс

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Власти Турции заблокировали начало переговоров Североатлантического альянса (НАТО) о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Об этом в среду, 18 мая, сообщило агентство DPA.

Как отмечает агентство, в НАТО в среду было запланировано обсуждение заявок, поданные послами Финляндии и Швеции, на вступление в НАТО. Это ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, но из-за позиции Турции переговоры так и не начались.

Анкара дала понять, что на данный момент не может одобрить их начало, пишет ТАСС.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара не поддержит вхождение Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, так как страны не дали турецкой стороне ответа по запросу о подозреваемых в терроризме. Он отметил, что представителям этих стран лучше тратить время на посещение Турции в попытках убедить Анкару поддержать инициативу о вступлении стран в НАТО.

18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса заявки на вступление в НАТО.