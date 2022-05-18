Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

DPA: Турция заблокировала переговоры в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс

Лейла Алиева
В мире
DPA: Турция заблокировала переговоры в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс
Фото: depositphotos

Власти Турции заблокировали начало переговоров Североатлантического альянса (НАТО) о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Об этом в среду, 18 мая, сообщило агентство DPA.

Как отмечает агентство, в НАТО в среду было запланировано обсуждение заявок, поданные послами Финляндии и Швеции, на вступление в НАТО. Это ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, но из-за позиции Турции переговоры так и не начались.

Анкара дала понять, что на данный момент не может одобрить их начало, пишет ТАСС.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что Анкара не поддержит вхождение Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, так как страны не дали турецкой стороне ответа по запросу о подозреваемых в терроризме. Он отметил, что представителям этих стран лучше тратить время на посещение Турции в попытках убедить Анкару поддержать инициативу о вступлении стран в НАТО.

18 мая послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса заявки на вступление в НАТО.

Турция Переговоры НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте