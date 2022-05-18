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Автомобильные шины стоимостью почти миллион рублей украли у жителя Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Автомобильные шины стоимостью почти миллион рублей украли у жителя Москвы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, улица Ефремова, 10 Карта всех событий

Автомобильные шины стоимостью почти миллион рублей украли у жителя столицы. Об этом в среду, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 17 мая в отделение полиции обратился мужчина с заявлением о краже. Он рассказал, что в ноябре 2021 года оставил восемь автомобильных шин на хранение по адресу улица Ефремова, дом 10.

Несколько дней назад он приехал туда и узнал, что их украли. Материальный ущерб составил 990 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

29 апреля стало известно, что мужчина украл со склада в Москве шины на пять миллионов рублей.

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