Мужчина украл у работодателя шины стоимостью более пяти миллионов рублей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сотрудник обокрал работодателя более чем на пять миллионов рублей. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

По ее словам, злоумышленник являлся работником организации по осуществлению технической помощи на дорогах. Таким образом, мужчина имел доступ к складу, откуда и похитил 360 автомобильных шин стоимостью более пяти миллионов рублей.

Пропажу заметил руководитель компании и обратился в полицию. Вскоре 25-летний подозреваемый был задержан. Выяснилось, что он осуществил кражу с помощью арендованного грузовика, на котором перевез шины в другое место.

Полицейские изъяли похищенное, их вернут заявителю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу.

27 апреля стало известно о еще одной краже у одной из московских компаний. Неизвестный вынес из офиса технику стоимостью более 300 тысяч рублей.