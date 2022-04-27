У московской фирмы украли технику на 332 тысячи рублей

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Россия, Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

Неизвестный украл технику более чем на 300 тысяч рублей в одной из московских компаний, расположенной в Мещанском районе. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным следствия, сотрудник компании обратился в полицию, заявив, что в фирме по адресу улица Цветной бульвар украли технику. В частности, моноблок стоимостью 154 247 рублей, системный блок за 74 188 рублей и телевизор стоимостью 104 103 рубля. Ущерб, причиненный фирме, составил 332 539 рублей.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Также стало известно, что из офиса столичной компании украли более 30 ноутбуков общей стоимостью 3,7 миллиона рублей. В ведомстве уточнили, что в полицию обратился представитель фирмы. Он рассказал, что кража из офиса, расположенного на Пресненской набережной, произошла в период с 6 декабря 2021 года по 3 апреля 2022 года. Ущерб, причиненный фирме, составил более 3,7 миллиона рублей.

Помимо этого, неизвестные похитили зубную щетку и крем общей стоимостью свыше 20 тысяч рублей в одной из столичных аптек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Кража».