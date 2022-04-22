Ноутбуки на сумму более 3,7 миллиона рублей украли из офиса московской фирмы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Пресненская набережная Карта всех событий

Из офиса столичной компании украли более 30 ноутбуков общей стоимостью 3,7 миллиона рублей. Об этом в пятницу, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

В ведомстве уточнили, что в полицию обратился представитель фирмы. Он рассказал, что кража из офиса компании, расположенного на Пресненской набережной, произошла в период с 6 декабря 2021 года по 3 апреля 2022 года.

Неизвестный, свободно проникнув в помещение, украл принадлежащие организации 36 ноутбуков известных марок. Ущерб, причиненный фирме, составил более 3,7 миллиона рублей.

По данному факу правоохранители проводят проверку.

Крупная кража произошла также в Красногорске. Там неизвестные похитили со стройплощадки силовой кабель и алюминиевые профили на сумму более 365 тысяч рублей. О краже в правоохранительные органы заявил генеральный директор строительной компании. Злоумышленником оказался один из работников объекта — 25-летний уроженец одной из стран Средней Азии. Его задержали на рабочем месте в строительном вагончике. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».