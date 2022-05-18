Премьера оперы «Ася» по повести Тургенева пройдет в Москве 6 июня

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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Премьера оперы Михаила Ипполитова-Иванова «Ася» по одноименной повести Ивана Тургенева пройдет 6 июня в большом зале Московской консерватории. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

В постановке оперы будут задействованы известные певцы и солисты ведущих оперных театров России, а также молодые и талантливые исполнители. Опера в трех действиях была написана русским и советским композитором Ипполитовым-Ивановым в 1900 году.

Тогда же состоялась и первая постановка спектакля. Как отмечали многие музыкальные критики, «Ася» во многом походит на «Евгения Онегина» Петра Чайковского. Так, характер тургеневской Аси был изменен, и она стала больше походить на Татьяну Чайковского.

13 мая на Арбате открылась фотовыставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения народного артиста СССР Владимира Этуша. В экспозиции представлены уникальные материалы из архивов вдовы актера Елены Этуш и Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Посетители выставки увидят детские снимки артиста, фото военных лет, а также семейные фотокарточки.