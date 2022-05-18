Подросток-инвалид найден мертвым в Ногинске

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В городе Ногинске по факту обнаружения тела подростка возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 17 мая было обнаружено тело 14-летнего подростка без признаков насильственной смерти. У мальчика была инвалидность, он жил вместе с мамой.

По предварительным данным, она оставила сына без присмотра.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств, приведших к гибели ребенка, — подчеркнула Врадий.

Прокуратура в свою очередь организовала проверку в связи со смертью мальчика, сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

— Будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе деятельности ответственных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, — резюмировала Григорьева.

До этого сообщалось, что трехлетний мальчик погиб в ДТП на востоке Москвы.