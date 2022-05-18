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Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены 22 мая будут закрыты для посетителей

Евгений Белоусов
Город
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены 22 мая будут закрыты для посетителей
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт в связи с празднованием 100-летия создания пионерской организации. Об этом в среду, 18 мая, сообщил отдел по связям с прессой и общественностью ФСО.

— В связи с началом летнего туристического сезона с 15 мая по 30 сентября 2022 года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными целями будет осуществляться с 09:30 до 17:00, пребывание посетителей на его территории станет возможным до 18:00, — говорится в сообщении.

В ФСО также напомнили, что по четвергам Московский Кремль закрыт для посетителей.

До этого стало известно об открытии выставки «Век пионерии» в Музее Победы, она приурочена к 100-летию со дня основания данной организации. На площади около 300 квадратных метров представили более 500 подлинных раритетов, рассказывающих об истории самого массового детского патриотического движения в Советском Союзе.

В выставку вошли раритеты не только из фондов Музея Победы, но и музеев истории пионерского движения детских учреждений из Москвы и городов Белоруссии.

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