Музей Победы открыл выставку к 100-летию пионерии

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы объявили об открытии выставки «Век пионерии», она приурочена к 100-летию со дня основания данной организации. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе музея.

— История пионерской организации очень богатая. Пионерия была и остается страной детства со своими законами и традициями, интересами и полезными делами. И конечно, мы помним всех ребят, членов пионерской организации, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, поименно знаем пионеров-героев. А сколько было еще ребят, которые в трудились в тылу, — сказал на церемонии открытия выставки директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Уточняется, что на площади около 300 квадратных метров представили более 500 подлинных раритетов, рассказывающих об истории самого массового детского патриотического движения в Советском Союзе. В выставку вошли раритеты не только из фондов Музея Победы, но и музеев истории пионерского движения детских учреждений из Москвы и городов Белоруссии.

Также в субботу, 14 мая, в столичном Музее Победы состоялся XVII Пасхальный фестиваль детского творчества. Участниками мероприятия стали более 400 детей и подростков от 8 до 18 лет из многодетных семей, детских домов и социальных учебных центров.

Помимо этого, 21 мая в Музее Победы пройдет всероссийская акция «Ночь в музее». Так, с 17:00 до 22:30 вход в главное здание будет бесплатным. Исключением станут экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».