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Прокуратура просит назначить экс-замглавы Минобрнауки Марине Лукашевич 7,5 года колонии

Елена Самойлова
Происшествия
Прокуратура просит назначить экс-замглавы Минобрнауки Марине Лукашевич 7,5 года колонии
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Прокуратура попросила приговорить бывшего заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич к 7,5 года лишения свободы по делу о мошенничестве. Об этом стало известно в среду, 18 мая.

Также гособвинение просит назначить Лукашевич штраф в размере 800 миллионов рублей. Помимо этого, предлагается лишить обвиняемую права занимать государственные должности в течение трех лет.

Вместе с экс-заместителем главы Минобрнауки по делу проходит экс-чиновник Михаил Попов. Ему прокуратура просит назначить наказание в виде девяти лет колонии и 800 тысяч штрафа, передает ТАСС.

Также на скамье подсудимых находятся предприниматель Николай Попов и бывший директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков. Им обвинение просит назначить наказание в виде семи лет колонии общего режима и штрафа в размере 800 тысяч рублей каждому.

Напомним, 3 июля следствие завело уголовное дело о хищении средств из бюджета РФ. По данным главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в 2016 году начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов после получения казенных денег заключил несколько соглашений с индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Минобрнауки.

По версии следствия, Лукашевич предоставила в ведомство сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах. Отмечается, что общий ущерб, причиненный действиями преступной группы, превысил 50 миллионов рублей.

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