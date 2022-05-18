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МВД РФ объявило в розыск блогера Майкла Наки

Араз Салехов
Происшествия
МВД РФ объявило в розыск блогера Майкла Наки
Фото: МВД

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск блогера Майкла Наки. Соответствующая информация появилась в базе ведомства в среду, 18 мая.

Указывается, что мужчина разыскиваться по статье Уголовного кодекса. Однако, какая именно статья имеется в виду, не обозначено.

МВД РФ объявило в розыск блогера Майкла Наки Фото: Пресс-служба МВД РФ

Наки проходит фигурантом по уголовному делу по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Помимо этого, ведомство объявило в розыск блогера Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук — прим. «ВМ»). Мужчина разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако, какая именно статья имеется в виду, не указано.

СМИ сообщают, что Карпуку вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Напомним, что разыскиваемый является основателем проекта Conflict Intelligence Team.

Также стало известно, что МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Люсю Штейн. Вместе с ней была объявлена в розыск по уголовной статье участница Pussy Riot Мария Алехина.

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