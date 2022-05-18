МВД РФ объявило в розыск блогера Майкла Наки
Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск блогера Майкла Наки. Соответствующая информация появилась в базе ведомства в среду, 18 мая.
Указывается, что мужчина разыскиваться по статье Уголовного кодекса. Однако, какая именно статья имеется в виду, не обозначено.
Наки проходит фигурантом по уголовному делу по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Помимо этого, ведомство объявило в розыск блогера Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук — прим. «ВМ»). Мужчина разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако, какая именно статья имеется в виду, не указано.
СМИ сообщают, что Карпуку вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Напомним, что разыскиваемый является основателем проекта Conflict Intelligence Team.
Также стало известно, что МВД объявило в розыск участницу Pussy Riot Люсю Штейн. Вместе с ней была объявлена в розыск по уголовной статье участница Pussy Riot Мария Алехина.