Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Велосипедист попал в больницу после столкновения с дверью автомобиля в Москве

Евгений Белоусов
Происшествия
Велосипедист попал в больницу после столкновения с дверью автомобиля в Москве
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Центральный административный округ, район Замоскворечье Карта всех событий

Велосипедист врезался в открытую дверь остановившегося на проезжей части автомобиля в центре столицы и получил многочисленные травмы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в среду, 18 мая, в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о доставленном в больницу велосипедисте с сотрясением. Кроме того, у пострадавшего были диагностированы внутричерепная травма и перелом шейного отдела позвоночника.

Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетеля происшествия. Он признался, что остановился на автомашине «Шкода» в кармане на проезжей части. Открыв дверь автомобиля на платной стоянке, он хотел выйти, но в этот момент в дверь врезался пострадавший на велосипеде. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили почти 3,4 тысячи нарушений со стороны работников службы доставки на велосипедах и электросамокатах в ходе рейда, который проходил с 13 по 15 мая в Москве. Всего за эти дни сотрудники Госавтоинспекции выявили почти 4,5 тысячи нарушений ПДД. Из них 3394 нарушения ПДД выявлено со стороны работников служб доставки.

Велосипеды ДТП Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте