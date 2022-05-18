Велосипедист попал в больницу после столкновения с дверью автомобиля в Москве

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Россия, Москва, Центральный административный округ, район Замоскворечье Карта всех событий

Велосипедист врезался в открытую дверь остановившегося на проезжей части автомобиля в центре столицы и получил многочисленные травмы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в среду, 18 мая, в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о доставленном в больницу велосипедисте с сотрясением. Кроме того, у пострадавшего были диагностированы внутричерепная травма и перелом шейного отдела позвоночника.

Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетеля происшествия. Он признался, что остановился на автомашине «Шкода» в кармане на проезжей части. Открыв дверь автомобиля на платной стоянке, он хотел выйти, но в этот момент в дверь врезался пострадавший на велосипеде. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили почти 3,4 тысячи нарушений со стороны работников службы доставки на велосипедах и электросамокатах в ходе рейда, который проходил с 13 по 15 мая в Москве. Всего за эти дни сотрудники Госавтоинспекции выявили почти 4,5 тысячи нарушений ПДД. Из них 3394 нарушения ПДД выявлено со стороны работников служб доставки.