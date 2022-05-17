ГИБДД: чаще всего нарушают ПДД курьеры на велосипедах

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Москве

Сотрудники Госавтоинспекции выявили почти 3,4 тысячи нарушений со стороны работников службы доставки на велосипедах и электросамокатах в ходе рейда, который проходил 13 по 15 мая в Москве. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

Всего за эти дни сотрудники Госавтоинспекции выявили почти 4,5 тысячи нарушений ПДД. Из них 3394 нарушений ПДД выявлено со стороны работников служб доставки. Еще 679 материалов, было составлено в отношении лиц, пользующихся электросамокатами, монолесами и прочими средствами индивидуальной мобильности.

Также Госавтоинпсекция составила анирейтинг самых частых нарушений. В него вошли: пересечение пешеходного перехода на велосипеде, не спешившись; пересечение проезжей части в неположенном месте или передвижение по ней с нарушениями требований ПДД; а также — нахождение на проезжей части без цели перехода и нарушение правил движения по тротуарам.

В ГИБДД отметили, что выявили 39 фактов управления устройствами с мощным электрическим двигателем лицами без соответствующих прав.

В пресс-службе ведомства уточнили, что, согласно ПДД РФ, двух или трехколесное транспортное средство, имеющее электродвигатель мощностью более 0,25 киловатта и менее 4 киловаттов, приравнивается к мопедам. А для управления данным видом транспорта (категория М — прим. «ВМ») необходимо иметь права.

Во всех случаях транспортные средства были задержаны и перемещены на специализированные стоянки, а водителей привлекли к административной ответственности.

6 мая в Зеленограде произошел один таких инцидентов — водитель автомобиля сбил ребенка на электросамокате, который не имел права им управлять.