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Уголовное дело возбудили после смерти ребенка при ДТП в Москве

Араз Салехов
Происшествия
Уголовное дело возбудили после смерти ребенка при ДТП в Москве
Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»
Россия, Москва, Салтыковская улица, 25А Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя «газели», насмерть сбившего ребенка на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в среду, 18 мая.

Дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

До этого стало известно, что малыш погиб в результате аварии на востоке столицы. По данным Госавтоинспекции, трагедия произошла около дома 25 на Салтыковской улице.

Мальчик гулял вместе с бабушкой и дедушкой и катался на велосипеде. В какой-то момент он случайно выкатился на проезжую часть, где попал под колеса «газели».

От полученных травм малыш скончался на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Восточного административного округа взяла данное дело на контроль, заявила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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