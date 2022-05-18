Уголовное дело возбудили после смерти ребенка при ДТП в Москве
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя «газели», насмерть сбившего ребенка на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в среду, 18 мая.
Дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».
До этого стало известно, что малыш погиб в результате аварии на востоке столицы. По данным Госавтоинспекции, трагедия произошла около дома 25 на Салтыковской улице.
Мальчик гулял вместе с бабушкой и дедушкой и катался на велосипеде. В какой-то момент он случайно выкатился на проезжую часть, где попал под колеса «газели».
От полученных травм малыш скончался на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Восточного административного округа взяла данное дело на контроль, заявила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.