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Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Руслана Левиева

Араз Салехов
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Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Руслана Левиева
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Руслана Левиева (настоящая фамилия Карпук — прим. «ВМ»). Об этом следует из данных картотеки суда в среду, 18 мая.

Левиева обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Также известно, что разыскиваемый является основателем проекта Conflict Intelligence Team.

До этого стало известно, что Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск блогера Майкла Наки. Указывается, что мужчина разыскивается по статье Уголовного кодекса. Однако, какая именно статья имеется в виду, не обозначено.

По информации СМИ, Наки проходит фигурантом по уголовному делу по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».

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