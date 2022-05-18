Блинкен заявил о возобновлении работы посольства США в Киеве

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США возобновили работу посольства в Киеве спустя почти три месяца после начала операции России на Украине. Об этом сообщил глава американского Госдепа Энтони Блинкен в среду, 18 мая.

— Сегодня этот день настал. Сегодня мы официально возобновляем работу посольства США в Киеве, — сказал дипломат.

Госдеп принял дополнительные меры для повышения безопасности сотрудников из Киева, подчеркнул он. При этом были усилены протоколы безопасности, передает слова Блинкена РЕН ТВ.

До этого американские СМИ сообщили, что высказывание главы Пентагона Ллойда Остина о планах США ослабить Россию свидетельствует о готовности Белого дома к многолетнему противостоянию с Москвой. Журналист издания The New York Times Дэвид Сангер заявил, что в начале российской спецоперации на Украине американский президент Джо Байден заявлял о нежелании превращать ситуацию в столкновение Москвы и Вашингтона.

При этом в последнее время, пишет Сангер, «линии размылись, а риторика стала более резкой». Журналист добавил, что заявление Остина свидетельствует о том, что Штаты готовятся к многолетнему противостоянию с РФ.