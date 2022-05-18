Минобороны России сообщило о готовящейся ВСУ провокации в ДНР

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Украина готовит провокацию по «бучинскому сценарию» в селе Константиновка в ДНР. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Так, пленные солдаты ВСУ раскрыли, что специально для провокации украинские бойцы переоденутся в форму армии России, с белыми повязками. По их словам, перед камерой они должны будут расстрелять мирных граждан.

Провокация в Константиновке, как уточняется, будет снята в том числе с помощью видеорегистраторов якобы случайных машин. Впоследствии данные кадры будут широко растиражированы западными СМИ, сообщает Telegram-канал «Минобороны России».

Помимо этого, глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинская армия собирается подорвать Кайдакский мост при подходе военных из России и ДНР. По его словам, киевский режим действует по уже отработанному сценарию, обвиняя ВС РФ в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры.

Российские войска не наносят ударов по гражданским в ходе специальной операции на Украине, напомнил он. Кроме того, боевики украинской территориальной обороны требуют 200 долларов с каждого мирного гражданина за проезд по Кайдакскому мосту в сторону ДНР или Харьковской области.