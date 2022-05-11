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В Минобороны рассказали о планах ВСУ взорвать мост через Днепр

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны рассказали о планах ВСУ взорвать мост через Днепр
Фото: Минобороны РФ

Украинские боевики хотят подорвать Кайдакский мост при подходе военных из России и ДНР. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев в среду, 11 мая.

— Впоследствии по уже отработанному сценарию украинская сторона планирует цинично обвинить вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры, — сказал представитель ведомства.

Российские войска не наносят удары по гражданским в ходе специальной операции на Украине, напомнил он. Кроме того, боевики украинской территориальной обороны требуют 200 долларов с каждого мирного гражданина за проезд по Кайдакскому мосту в сторону ДНР или Харьковской области, передает слова Мизинцева Telegram-канал Минобороны.

До этого Мизинцев сообщил, что в Харьковской области украинские военнослужащие устроили провокацию, расстреляв шесть гражданских автомобилей. Генерал-полковник назвал эту провокацию «очередной кровавой акцией по бучинскому сценарию». По словам Мизинцева, фото- и видеосъемку инцидента проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.

В апреле власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией и отметили, что все время, пока город был под контролем российских военнослужащих, жители Бучи свободно передвигались по улицам.

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