В МО РФ рассказали об очередной акции «по бучинскому сценарию» в Харьковской области

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В Харьковской области украинские военнослужащие устроили провокацию, расстреляв шесть гражданских автомобилей. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Представитель Минобороны РФ назвал эту провокацию «очередной кровавой акцией по бучинскому сценарию».

— На участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами, — рассказал Мизинцев.

По словам генерала, фото- и видеосъемку инцидента проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ, пишет РИА Новости.

— Заранее предупреждаем, что в ближайшее время эти и другие сфабрикованные киевским режимом материалы о якобы "бесчинствах русских" планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, а также интернет-ресурсы, — сказал Мизинцев.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, 30 беспилотных летательных аппаратов и более 50 человек личного состава при попытке захватить остров Змеиный в Черном море.