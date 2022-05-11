Минобороны РФ: Авантюра украинских властей на острове Змеиный закончилась катастрофой

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, 30 беспилотных летательных аппаратов и более 50 человек личного состава при попытке захватить остров Змеиный в Черном море. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

— Данная авантюра закончилась для Украины катастрофой, — заявил генерал, назвал действия ВСУ «бездумной пиар-акцией».

Среди потерь украинской стороной в военной технике на острове Конашенков назвал три бомбардировщика Су-24 и истребитель Су-27. Кроме того, российские силы уничтожили десять вертолетов, три из которых были с десантниками на борту.

Кроме того, днем во вторник, 10 мая, по словам официального представителя Минобороны, в районе Змеиного российскими ПВО был уничтожен очередной украинский беспилотник «Байрактар».

Конашенков также добавил, что на берегу российские военнослужащие обнаружили еще три тела украинских диверсантов, которых прибило с моря. По его словам, в результате провала операции киевского режима на Змеином остаются 27 тел украинских боевиков и националистов, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что атака ВСУ на остров Змеиный задумывалась британскими советниками, а соответствующий приказ отдал лично президент Украины Владимир Зеленский.