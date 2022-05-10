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Стало известно о личном приказе Зеленского захватить остров Змеиный

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Стало известно о личном приказе Зеленского захватить остров Змеиный
Фото: president.gov.ua

Атака ВСУ на остров Змеиный задумывалась британскими советниками, а соответствующий приказ отдал лично президент Украины Владимир Зеленский. Об этом во вторник, 10 мая, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

— Приказ запредельно глупой атаки на остров Змеиный отдавал лично Зеленский и требовал добиться «медийного» результата к 9 мая, — сказал собеседник агентства.

Провести данную операцию главе государства подсказали его британские советники. При этом главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный и его генштаб были против этих действий, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

9 мая Министерство обороны России сообщило о неудачных попытках воздушного и морского десанта Вооруженных сил Украины высадиться на остров Змеиный в Черном море. По данным оборонного ведомства, во время попытки захвата острова более 50 украинских диверсантов были уничтожены, а тела 24 военных остались на берегу.

Российские солдаты с 7 мая отбили несколько попыток подразделений ВСУ захватить остров Змеиный. За два дня ВС России сбили 29 вражеских беспилотников, в том числе восемь турецких Bayraktar TB2, уничтожили три бронированных украинских штурмовых катера «Кентавр», а также 50 бойцов ВСУ.

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