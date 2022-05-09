Минобороны: ВСУ сделали несколько неудачных попыток высадки на остров Змеиный

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Министерство обороны России сообщило о неудачных попытках воздушного и морского десанта Вооруженных сил Украины высадиться на остров Змеиный в Черном море в понедельник, 9 мая.

По данным оборонного ведомства, во время попытки захвата острова более 50 украинских диверсантов были уничтожены, а тела 24 военных остались на берегу.

— В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских вооруженных сил украинская провокация была сорвана. Противник понес большие потери, — отмечается в сообщении.

Вооруженные силы России ликвидировали украинские вертолеты высокоточными ракетами «Оникс» в Одесской области.

Также стало известно об успешной работе отечественных систем ПВО, которым удалось сбить три самолета в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Помимо этого, в районе острова Змеиный национальная армия ликвидировала три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два Bayraktar TB2.

В воскресенье, 8 мая, представители военного ведомства рассказали об уничтожении военной техники, которую доставили из США и западных стран на украинскую железнодорожную станцию Соль.