Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России ликвидировали украинские вертолеты выстрелом высокоточных ракет «Оникс» в Одесской области. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Арциз Одесской области высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» уничтожены на площадке подскока украинские вертолеты, — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Также стало известно об успешной работе отечественных систем ПВО, которым удалось сбить три самолета в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Помимо этого, в районе острова Змеиный национальная армия ликвидировала три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе два Bayraktar TB2.

В воскресенье, 8 мая, представители военного ведомства рассказали об уничтожении военной техники, которую доставили из США и западных стран на украинскую железнодорожную станцию Соль.

При этом армия РФ также ликвидировала 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожила переправу армии Украины и шесть складов вооружения.