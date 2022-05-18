Число ипотечных сделок в Москве снизилось почти на 40 процентов за год

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Управление Росреестра по Москве в апреле 2022 года зарегистрировало около 8 тысяч ипотечных сделок, что на 38,3 процента меньше, чем в апреле предыдущего года. Об этом в среду, 18 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

— Апрельский результат стал наименьшим с января прошлого года, когда было зарегистрировано почти шесть тысяч сделок с привлечением кредитных средств при покупке квартир на первичном и вторичном рынках Москвы, — говорится в сообщении.

В первой половине апреля на регистрацию чаще поступали заявления по ранее одобренным кредитам. Но уже к концу месяца ипотечные сделки оформлялись на новых условиях.

В целом с января по апрель, уточняют в Росреестре, было оформлено 39,5 тысячи ипотек, что на 0,1 процента больше аналогичного значения 2021 года. Отмечается, что самые низкие значения по количеству ипотек были зафиксированы Росреестром в 2020 году, когда действовали ограничения из-за пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

До этого аналитики назвали районы Москвы, в которых аренда жилья стала дешевле. Так, средняя ставка в апреле составила в столице 55 тысяч рублей в месяц. Уточняется, что это на восемь процентов меньше показателей марта.

При этом в нескольких районах города аналитики отметили особенно сильное снижение стоимости. Так, в Бутырском районе цена за однокомнатную квартиру упала на 23 процента, до 46 тысяч рублей, а в Хорошо-Мневниках и Донском — на 18 процентов, до 45 тысяч рублей.