Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты назвали районы Москвы с наиболее подешевевшим арендным жильем

Евгений Белоусов
Город
Эксперты назвали районы Москвы с наиболее подешевевшим арендным жильем
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Аналитики сервиса объявлений «Авито Недвижимость» назвали районы Москвы, в которых аренда жилья стала дешевле.

Так, средняя ставка в апреле составила в столице 55 тысяч рублей в месяц. Уточняется, что это на восемь процентов меньше показателей марта.

При этом в нескольких районах города аналитики отметили особенно сильное снижение стоимости. Так, в Бутырском районе цена за однокомнатную квартиру упала на 23 процента, до 46 тысяч рублей, а в Хорошо-Мневниках и Донском — на 18 процентов, до 45 тысяч рублей.

Сокращение стоимости аренды на 12–15 процентов зафиксировали в районах Беговой, Северное Измайлово, Метрогородок, Северное Тушино, Теплый Стан, Чертаново Северное и Куркино. Однако наиболее низкую ставку аренды «однушек» аналитики обнаружили в Молжаниновском районе, передает РБК.

До этого стало известно, что спрос на жилье на первичном рынке в Московском регионе в апреле 2022 года уменьшился почти вдвое. Снижение спроса было ожидаемо и некатастрофично, подчеркнул глава сервиса «ЦИАН. Аналитика» Алексей Попов.

Введение льготной ипотеки в размере 12 процентов годовых поддержало рынок, но не смогло остановить ухудшение показателей. Эксперты отмечают, что доля сделок с использованием ипотеки в апреле 2022 года составила 62 процента, что является минимальным показателем с начала действия программы.

Недвижимость Аренда Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте