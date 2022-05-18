Эксперты назвали районы Москвы с наиболее подешевевшим арендным жильем

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Аналитики сервиса объявлений «Авито Недвижимость» назвали районы Москвы, в которых аренда жилья стала дешевле.

Так, средняя ставка в апреле составила в столице 55 тысяч рублей в месяц. Уточняется, что это на восемь процентов меньше показателей марта.

При этом в нескольких районах города аналитики отметили особенно сильное снижение стоимости. Так, в Бутырском районе цена за однокомнатную квартиру упала на 23 процента, до 46 тысяч рублей, а в Хорошо-Мневниках и Донском — на 18 процентов, до 45 тысяч рублей.

Сокращение стоимости аренды на 12–15 процентов зафиксировали в районах Беговой, Северное Измайлово, Метрогородок, Северное Тушино, Теплый Стан, Чертаново Северное и Куркино. Однако наиболее низкую ставку аренды «однушек» аналитики обнаружили в Молжаниновском районе, передает РБК.

До этого стало известно, что спрос на жилье на первичном рынке в Московском регионе в апреле 2022 года уменьшился почти вдвое. Снижение спроса было ожидаемо и некатастрофично, подчеркнул глава сервиса «ЦИАН. Аналитика» Алексей Попов.

Введение льготной ипотеки в размере 12 процентов годовых поддержало рынок, но не смогло остановить ухудшение показателей. Эксперты отмечают, что доля сделок с использованием ипотеки в апреле 2022 года составила 62 процента, что является минимальным показателем с начала действия программы.