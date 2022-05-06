Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спрос на новостройки в Московском регионе в апреле упал почти вдвое

Георгий Соланович
Город
Спрос на новостройки в Московском регионе в апреле упал почти вдвое
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Спрос на жилье на первичном рынке в Московском регионе в апреле 2022 года уменьшился почти вдвое. Об этом свидетельствуют результаты исследования ЦИАН в пятницу, 6 мая.

— В апреле 2022 года на первичном рынке Московского региона было заключено 9,5 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) — минимальный показатель с лета 2020 года. После мартовских рекордов с 18,3 тысячи ДДУ в апреле спрос на новостройки просел почти в два раза. В абсолютном выражении это возврат к показателям первой половины 2017 года, — говорится в сообщении.

Снижение спроса было ожидаемо и не катастрофично, подчеркнул глава сервиса «ЦИАН. Аналитика» Алексей Попов. Введение льготной ипотеки в размере 12 процентов годовых поддержало рынок, но не смогло остановить ухудшение показателей.

Эксперты отмечают, что доля сделок с использованием ипотеки в апреле 2022 года составила 62 процента, что является минимальным показателем с начала действия программы. Причина снижения заключается в повышенной активности валютных и рублевых вкладчиков, которые приобретали жилье без ипотеки. За год цены на новостройки в Москве увеличились на 31,3 процента, а в Подмосковье — на 36,6 процента, передает ТАСС.

До этого стало известно, что аренда жилья в России стала в три раза выгоднее ипотеки. Согласно исследованию, в Москве средняя ипотека стала на 112 000 рублей в месяц дороже аренды, как следствие, вырос и спрос на аренду жилья. «Вечерняя Москва» выясняла причины ситуации и прогнозы по рынку недвижимости.

Статистика Жилье Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте