Спрос на новостройки в Московском регионе в апреле упал почти вдвое

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Спрос на жилье на первичном рынке в Московском регионе в апреле 2022 года уменьшился почти вдвое. Об этом свидетельствуют результаты исследования ЦИАН в пятницу, 6 мая.

— В апреле 2022 года на первичном рынке Московского региона было заключено 9,5 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) — минимальный показатель с лета 2020 года. После мартовских рекордов с 18,3 тысячи ДДУ в апреле спрос на новостройки просел почти в два раза. В абсолютном выражении это возврат к показателям первой половины 2017 года, — говорится в сообщении.

Снижение спроса было ожидаемо и не катастрофично, подчеркнул глава сервиса «ЦИАН. Аналитика» Алексей Попов. Введение льготной ипотеки в размере 12 процентов годовых поддержало рынок, но не смогло остановить ухудшение показателей.

Эксперты отмечают, что доля сделок с использованием ипотеки в апреле 2022 года составила 62 процента, что является минимальным показателем с начала действия программы. Причина снижения заключается в повышенной активности валютных и рублевых вкладчиков, которые приобретали жилье без ипотеки. За год цены на новостройки в Москве увеличились на 31,3 процента, а в Подмосковье — на 36,6 процента, передает ТАСС.

До этого стало известно, что аренда жилья в России стала в три раза выгоднее ипотеки. Согласно исследованию, в Москве средняя ипотека стала на 112 000 рублей в месяц дороже аренды, как следствие, вырос и спрос на аренду жилья. «Вечерняя Москва» выясняла причины ситуации и прогнозы по рынку недвижимости.