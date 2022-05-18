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Отставной генерал США выдал кадры из игры за успехи ВСУ

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Отставной генерал США выдал кадры из игры за успехи ВСУ
Фото: gur.gov.ua

Американский генерал в отставке и сотрудник телеканала MSNBC Барри Маккафри выдал кадры из видеоигры Arma 3 за «уничтожение» российского самолета украинской системой ПВО. Об этом в среду, 18 мая, сообщает телеканал Fox News.

При этом один из комментаторов в Twitter указал, что предоставленный видеоматериал является кадром из игры. Вскоре после этого Маккафри удалил свою запись, сообщает РИА Новости.

18 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти страны считают недопустимыми заявления о преступлениях, которые якобы совершили российские военные в ходе спецоперации на Украине. По его словам, многие заявления украинской стороны являются фейками и дезинформацией.

Кроме того, Украина продолжает заниматься инсценировками преступлений, что было доказано российскими специалистами, заключил официальный представитель Кремля.

До этого власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией и отметили, что все время, пока город был под контролем российских военнослужащих, жители Бучи свободно передвигались по улицам.

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