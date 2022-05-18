Кремль считает недопустимыми фейковые обвинения военных РФ в преступлениях на Украине

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле считают недопустимыми заявления о преступлениях, якобы совершенных российскими военными в ходе спецоперации на Украине. Об этом в среду, 18 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Бросаться такими терминами мы считаем невозможным и недопустимым, — заявил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что многие заявления украинской стороны являются фейками и дезинформацией. Кроме того, Украина продолжает заниматься инсценировками преступлений, что было доказано российскими специалистами, передает слова Пескова ТАСС.

Недавно власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией и отметили, что все время, пока город был под контролем российских военнослужащих, жители Бучи свободно передвигались по улицам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что события в Буче являются спецоперацией Великобритании. Он подчеркнул, что у Минска и Москвы уже есть все доказательства провокационного характера событий в украинском городе. По его словам, Россия и Белоруссия полностью разоблачили эту провокацию.