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Два новых случая заражения людей оспой обезьян обнаружили в Британии

Лейла Алиева
В мире
Два новых случая заражения людей оспой обезьян обнаружили в Британии
Фото: Unsplash

Еще два случая заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании. Об этом в среду, 18 мая, сообщает английского Агентство по здравоохранению (UKHSA).

— Агентство по здравоохранению выявило еще два случая оспы обезьян, один в Лондоне и еще один на юго-востоке Англии. Таким образом общее число подтвержденных случаев оспы обезьян в Англии с 6 мая достигло девяти человек, — отмечается в сообщении.

При этом британские медики уточнили, что два новых случая никак не связаны с теми, что были выявлены 7, 14 и 16 мая, передает РИА Новости.

До этого врач-иммунолог Алексей Коновалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, насколько опасна оспа обезьян для жителей России. Как отметил специалист, симптомы заболевания напоминают по своей характеристике натуральную оспу: у пациента возникают слабость, лихорадка, головные боли, специфические высыпания на коже.

Чаще всего болезнь выявляли у подростков, а у людей старше 20 лет — крайне редко. По словам Коновалова, болеют этим вирусом преимущественно в странах Африки. Риск глобального распространения болезни ничтожно мал, а для россиян вирус не представляет опасности, так как большинство граждан вакцинированы от оспы.

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