Маск назвал демпартию США партией раскола

Фото: NASA

Американский бизнесмен Илон Маск в среду, 18 мая, заявил, что считает Демократическую партию Соединенных Штатов «партией раскола и ненависти». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Предприниматель признался, что в прошлом голосовал за демократов, поскольку какое-то время они были «партией доброты».

— Но они стали партией раскола и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев, — написал Маск.

По его словам, теперь американская демпартия развернула против него «грязную кампанию».

В минувший понедельник, 16 мая, бизнесмен подверг критике президента США Джо Байдена, заявив, что его работа ограничивается чтением текста с телесуфлера, пишет ТАСС.

До этого, в воскресенье, компания Twitter обвинила американского предпринимателя Илона Маска в нарушении соглашения о неразглашении из-за инициированной проверки 100 различных аккаунтов соцсети.

Перед этим глава компании Tesla заявил о приостановке сделки по покупке социальной сети после появления отчета о работе компании, в котором говорилось, что порядка 5 процентов аккаунтов в Twitter являются фейковыми или используются для преднамеренного спама.