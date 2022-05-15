Twitter обвинил Маска в нарушении договора о неразглашении

Фото: NASA/Bill Ingalls

Компания Twitter обвинила американского предпринимателя Илона Маска в нарушении соглашения о неразглашении из-за инициированной проверки 100 различных аккаунтов соцсети. Об этом основатель Tesla сообщил на своей странице.

— Представитель Twitter только что мне позвонил, чтобы обвинить меня в нарушении их соглашения о неразглашении из-за проверки 100 аккаунтов на ботов! Это действительно произошло, — написал он в своем аккаунте.

О своем намерении произвести вышеуказанную проверку бизнесмен сообщил в субботу, 14 мая. Сутками ранее Маск заявил о приостановке сделки по покупке социальной сети после появления отчета о работе компании, в котором говорилось, что порядка 5 процентов аккаунтов в Twitter являются фейковыми или используются для преднамеренного спама.

Помимо проведения проверки собственными силами, Маск призвал пользователей социальной сети сделать то же самое и «посмотреть, что они обнаружат», пишет РБК.

В конце апреля руководство Twitter заявило о том, что Маск покупает компанию за 44 миллиарда долларов.