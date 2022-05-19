Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новая возлюбленная Тимати получила лестную оценку от матери артиста

Егор Провоторов
Общество
Новая возлюбленная Тимати получила лестную оценку от матери артиста
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На днях российский рэп-исполнитель и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) показал общественности свою новую пассию Валентину Иванову. При выходе в свет пару возлюбленных сопровождала мать артиста Симона. Как стало известно, она положительно относится к новому выбору сына.

Недавно на одной из страниц в социальных сетях Иванова выложила снимок, на котором она изображена абсолютной голой. Мама Юнусова поставила «лайк» этому кадру, что не ускользнуло от взглядов поклонников рэпера.

Поклонники музыканта заметили, что с прежней дамой сердца Тимати Анастасией Решетовой подобных любезностей Симона себе не позволяла, практически не появляясь в соцсетях экс-возлюбленной сына.

Как пишет портал StarHit, в настоящее время Юнусов и Иванова не особо показывают свои отношения публике, предпочитая скрывать свои чувства и не рассказывать о них при каждом удобном моменте.

В начале этого месяца известная телеведущая Ксения Собчак обратила внимание своих подписчиков на интересное сходство в ходе всех романтических отношений рэп-исполнителя Тимати. По словам журналистки, Тимур Юнусов дарит одинаковые украшения всем девушкам, с которыми начинает встречаться.

Шоу-бизнес Тимати возлюбленные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте