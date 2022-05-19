Новая возлюбленная Тимати получила лестную оценку от матери артиста

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На днях российский рэп-исполнитель и бизнесмен Тимати (Тимур Юнусов) показал общественности свою новую пассию Валентину Иванову. При выходе в свет пару возлюбленных сопровождала мать артиста Симона. Как стало известно, она положительно относится к новому выбору сына.

Недавно на одной из страниц в социальных сетях Иванова выложила снимок, на котором она изображена абсолютной голой. Мама Юнусова поставила «лайк» этому кадру, что не ускользнуло от взглядов поклонников рэпера.

Поклонники музыканта заметили, что с прежней дамой сердца Тимати Анастасией Решетовой подобных любезностей Симона себе не позволяла, практически не появляясь в соцсетях экс-возлюбленной сына.

Как пишет портал StarHit, в настоящее время Юнусов и Иванова не особо показывают свои отношения публике, предпочитая скрывать свои чувства и не рассказывать о них при каждом удобном моменте.

В начале этого месяца известная телеведущая Ксения Собчак обратила внимание своих подписчиков на интересное сходство в ходе всех романтических отношений рэп-исполнителя Тимати. По словам журналистки, Тимур Юнусов дарит одинаковые украшения всем девушкам, с которыми начинает встречаться.