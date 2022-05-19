Матвиенко: Ответ России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерным

Фото: Пресс-служба Совфеда

Военная реакция российской стороны на вступление скандинавских государств в Североатлантический альянс (НАТО) будет соразмерной видам вооружений, которые будут размещены на территории этих стран, заявила в четверг, 19 мая, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Глава верхней палаты российского парламента в интервью газете «Известия» подчеркнула, что безопасность России будет обеспечена благодаря этому ответу на подобные действия недружественных европейских стран.

В минувшую среду, 18 мая, Финляндия и Швеция передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу свои заявки на вступление в военный блок. При этом Турция заблокировала начало процесса инициации этих двух стран в качестве членов альянса.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист в этот же день провел в Вашингтоне встречу со своим американским визави Ллойдом Остином. Глава ведомства по итогам мероприятия заметил, что в настоящее время нет никаких письменных гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов на период рассмотрения заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.