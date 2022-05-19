Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Матвиенко: Ответ России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерным

Егор Провоторов
В мире
Матвиенко: Ответ России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерным
Фото: Пресс-служба Совфеда

Военная реакция российской стороны на вступление скандинавских государств в Североатлантический альянс (НАТО) будет соразмерной видам вооружений, которые будут размещены на территории этих стран, заявила в четверг, 19 мая, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Глава верхней палаты российского парламента в интервью газете «Известия» подчеркнула, что безопасность России будет обеспечена благодаря этому ответу на подобные действия недружественных европейских стран.

В минувшую среду, 18 мая, Финляндия и Швеция передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу свои заявки на вступление в военный блок. При этом Турция заблокировала начало процесса инициации этих двух стран в качестве членов альянса.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист в этот же день провел в Вашингтоне встречу со своим американским визави Ллойдом Остином. Глава ведомства по итогам мероприятия заметил, что в настоящее время нет никаких письменных гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов на период рассмотрения заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Финляндия Швеция Валентина Матвиенко
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте