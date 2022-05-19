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Министр обороны Швеции: Стокгольм не получал письменных гарантий безопасности от США

Егор Провоторов
В мире
Министр обороны Швеции: Стокгольм не получал письменных гарантий безопасности от США
Фото: Pixabay

Шведский министр обороны Петер Хультквист в минувшую среду, 18 мая, встретился в Вашингтоне со своим американским коллегой Ллойдом Остином. По словам главы королевского оборонного ведомства, в настоящее время нет никаких письменных гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов на период рассмотрения заявки Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический альянс (НАТО), однако получены некоторые обещания, прежде всего, по вопросам авиационной и кибербезопасности.

По словам Хультквиста, Стокгольм и Вашингтон не заключали на этой встрече никаких письменных соглашений. При этом вопрос гарантий безопасности обсуждался в ходе диалога с Остином, пишет ТАСС.

— Самым важным сигналом является то, что на этом этапе «серой зоны» есть интерес со стороны США к защите суверенитета Швеции, — подчеркнул глава Минобороны скандинавского королевства.

Накануне стало известно, что Турция заблокировала переговоры о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. 18 мая было запланировано обсуждение заявок, поданных послами скандинавских государств. Это ознаменовало бы начало процесса приема в организацию, но из-за позиции Анкары переговоры так и не начались.

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