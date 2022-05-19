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«Известия»: За контрабанду алкоголя и табака из стран ЕАЭС будут наказывать по УК РФ

Егор Провоторов
Общество
«Известия»: За контрабанду алкоголя и табака из стран ЕАЭС будут наказывать по УК РФ
рейд вокзал / Фото: АНОСОВ МАКСИМ

Российское Министерство финансов подготовило поправки в закон, согласно которым с 1 января следующего года за контрабанду табака и алкоголя из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут наказывать на основе Уголовного кодекса страны.

— Анализ складывающейся к настоящему моменту ситуации свидетельствует, что основным источником наполнения черного рынка такой продукции на территории РФ являются ее нелегальные поставки из других государств — членов союза, — говорится в пояснительной записке к законопроекту, имеющейся в распоряжении газеты «Известия».

За это нарушение, согласно документу, будет грозить тюремный срок от трех до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода за период до пяти лет.

Согласно имеющимся данным исследования табачной продукции в РФ, доля нелегальных сигарет, поступающих в страну, за период с 2016 по 2019 год выросла с 1,5 до 15,6 процента. По иным оценкам, до 12,8 процента.

— При этом прирост происходит преимущественно за счет нелегальных поставок из других государств — членов союза, доля которых в 2021 году превысила половину от общего объема нелегальной продукции (от 52 до 64%), — отмечается в документе ведомства.

В конце апреля стало известно, что Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минпромторг одобрили предложение представителей бизнеса разрешить покупку товаров в беспошлинной зоне торговли гражданам, вылетающим из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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