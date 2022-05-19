Сенатор-республиканец: Помощь Украине грозит США финансовым крахом

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Неконтролируемое оказание помощи Киеву может привести Соединенные Штаты к финансовому краху, заявил в среду, 18 мая, сенатор-республиканец Рэнд Пол в своей колонке для издания Federalist.

— Мы не можем обанкротить собственное государство, приняв участие в очередном иностранном конфликте, — заметил Пол.

По его словам, на фоне госдолга в 120 процентов ВВП, безудержной инфляции и заметных перебоев в цепочке поставок Вашингтон обязан сперва сделать так, чтобы собственная экономика стала надежной, и только затем оказывать помощь другим странам.

Представитель Республиканской партии подчеркнул, что после пандемии COVID-19 инфляция в Штатах достигла 40-летнего максимума, пишет РИА Новости.

Накануне сенатор от штата Кентукки не согласился с внесенным в американский конгресс законопроектом и заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению 40 миллиардов долларов украинским властям, предложив внести поправку, которая бы предполагала ужесточение надзора за расходованием средств, направленных Украине.