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Анастасия Костенко уехала от Дмитрия Тарасова в Ростов-на-Дону вместе с детьми

Егор Провоторов
Общество
Анастасия Костенко уехала от Дмитрия Тарасова в Ростов-на-Дону вместе с детьми
Фото: Pexels

Пару дней назад модель Анастасия Костенко решила покинуть совместный с Дмитрием Тарасовым дом в Подмосковье и отправиться в Ростов-на-Дону. Супруга известного в прошлом футболиста взяла с собой троих детей, не побоявшись многочасовой поездки на поезде из одного города в другой.

Поклонников насторожило неожиданное решение российской модели, они связали эту ситуацию с недавними новостями о романе Тарасова с певицей Маргаритой Овсянниковой. Подписчики спросили девушку о причинах поездки в южный регион России.

28-летняя знаменитость поспешила успокоить своих фанатов. Она подчеркнула, что уже долгое время планировала проведать родственников в Ростове-на-Дону, пишет портал StarHit.

— В последнее время заметила, что жизнь посылает мне сигналы, не могла откладывать поездку. Для меня это очень важно, нереально просто, — написала Костенко на своей странице в одной из социальных сетей.

Накануне Дмитрий Тарасов поделился подробностями жизни с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, с которой они были женаты некоторое время.

Ростов-на-Дону Дмитрий Тарасов Анастасия Костенко
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