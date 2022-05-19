Депутат Хамзаев предложил увеличить отпуск выбирающим отдых в России

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Дополнительную неделю оплачиваемого отпуска нужно дать тем гражданам РФ, которые выбирают для себя отдых в российских городах, уверен депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

Парламентарий призвал поддерживать таким образом внутренний туризм. По его словам. дополнительная неделя отдыха за путешествия внутри страны поддержит как туристическую отрасль РФ, но и самих граждан. Хамзаев предложил давать дополнительный отпуск тем, кто проводит на отечественных курортах больше двух недель в год.

— Если гражданин купил путевку и планирует отдых на территории России и его отдых там будет составлять не менее двух недель с подтверждением, то ему плюс неделя оплачиваемого отпуска, — пояснил он в интервью РИА Новости.

Российский парламентарий добавил, что на сегодняшний день все еще посещают ОАЭ, Турцию, Египет, Таиланд, Абхазию и другие государства. Предложенные им поправки в закон, по мнению политика, позволят России конкурировать с этими туристическими кластерами. Соответствующее предложение Хамзаев намерен направить в Ростуризм.

Во вторник, 17 мая, глава вышеупомянутого ведомства Зарина Догузова заявила, что новое «окно» туристического кешбэка объявят во второй половине лета текущего года.