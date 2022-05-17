Догузова: Новое «окно» туристического кешбэка объявят во второй половине лета

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Новое «окно» туристического кешбэка объявят во второй половине лета текущего года. Об этом во вторник, 17 мая, сообщила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

По ее словам, возможность продаж путевок откроется с 1 октября, передает ТАСС.

До этого Догузова сообщила, что за дополнительную неделю действия программы туристического кешбэка льготные путевки приобрели 250 тысяч жителей России. По ее словам, всего путевки по программе купили более 1,5 миллиона россиян.

Наиболее популярным вариантом для отдыха за границей остается Турция — туда из России летают около 400 рейсов еженедельно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель совета директоров туристической компании Дмитрий Горин. Второе популярное направление — Объединенные Арабские Эмираты и Ближний Восток, отметил собеседник «ВМ». Из России есть прямые перелеты в Дубай, Шарджу, Абу-Даби, летают авиакомпании ОАЭ.

До этого сообщалось, что порядка 560 тысяч туристов посетили Санкт-Петербург во время майских праздников в 2022 году.