Бывший генсек НАТО предупредил Байдена о возможной войне США и Ирана

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Главе Соединенных Штатов Джо Байдену стоит активизировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном, иначе в ближневосточном регионе может стартовать «новая катастрофическая война», отметили в совместном материале для The Washington Post бывший генсек НАТО Хавьер Солано и экс-премьер Швеции Карл Бильдт.

Европейские политические деятели заметили, что некоторые действия Вашингтона почти наверняка сорвут восстановление сделки. Речь идет о признании террористами Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) или решение американского сената включить в ядерную сделку вопросы, которые не связаны с атомной программой.

При этом страны Европы напротив прикладывают все возможные усилия ради дипломатического урегулирования кризиса на всем протяжении переговоров между сторонами с 2015 года, пишет РИА Новости.

Политиков удивляет, что Байден до сих пор «мешкает с дипломатией», которую с большой решительностью поддерживают его сторонники.

Солано и Бильдт напомнили об опыте переговоров Вашингтона с Москвой во времена холодной войны, подчеркнув, что Запад в те времена шел на это ради собственной нацбезопаности, а не из-за желания поддержать советские власти или наладить с ними отношения. Авторы статьи считают, что в переговорах с Тегераном по ядерной сделке необходимо придерживаться схожей логики.

В начале мая экс-президент США Дональд Трамп заявил, что настоящее руководство Соединенных Штатов потеряло энергонезависимость государства и вынуждено было «умолять о пощаде» ОПЕК и Россию.