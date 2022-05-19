Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бывший генсек НАТО предупредил Байдена о возможной войне США и Ирана

Егор Провоторов
В мире
Бывший генсек НАТО предупредил Байдена о возможной войне США и Ирана
Фото: Unsplash

Главе Соединенных Штатов Джо Байдену стоит активизировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном, иначе в ближневосточном регионе может стартовать «новая катастрофическая война», отметили в совместном материале для The Washington Post бывший генсек НАТО Хавьер Солано и экс-премьер Швеции Карл Бильдт.

Европейские политические деятели заметили, что некоторые действия Вашингтона почти наверняка сорвут восстановление сделки. Речь идет о признании террористами Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР) или решение американского сената включить в ядерную сделку вопросы, которые не связаны с атомной программой.

При этом страны Европы напротив прикладывают все возможные усилия ради дипломатического урегулирования кризиса на всем протяжении переговоров между сторонами с 2015 года, пишет РИА Новости.

Политиков удивляет, что Байден до сих пор «мешкает с дипломатией», которую с большой решительностью поддерживают его сторонники.

Солано и Бильдт напомнили об опыте переговоров Вашингтона с Москвой во времена холодной войны, подчеркнув, что Запад в те времена шел на это ради собственной нацбезопаности, а не из-за желания поддержать советские власти или наладить с ними отношения. Авторы статьи считают, что в переговорах с Тегераном по ядерной сделке необходимо придерживаться схожей логики.

В начале мая экс-президент США Дональд Трамп заявил, что настоящее руководство Соединенных Штатов потеряло энергонезависимость государства и вынуждено было «умолять о пощаде» ОПЕК и Россию.

Иран сделка США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте