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Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в попытке убить ее

Егор Провоторов
Общество
Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в попытке убить ее
Фото: Harald Krichel / CC BY-SA 3.0

Голливудская актриса Эмбер Херд уверена, что ее бывший муж, популярный американский актер Джонни Депп, однажды намеревался ее убить. С подобным заявлением артистка выступила в среду, 18 мая, на очередном судебном заседании по делу о конфликте между экс-супругами.

Херд публично обвинила звезду фильма «Шоколад» в желании убить ее во времена, когда они были женаты. Обращаясь к судье, актриса заявила, что постоянно опасалась Деппа, телеграфирует с заседания издание Variety.

— Это человек, который пытался меня убить. Конечно, мне было страшно. А еще он мой муж, — подчеркнула голливудская знаменитость.

Судебные тяжбы между звездной парой продолжаются уже несколько лет. Они начались, когда Эмбер Херд дала громкое интервью газете The Washington Post, в котором обвинила своего бывшего супруга в совершенном в отношении нее насилии. Джонни Депп ни разу не признал своей вины в приписываемых ему деяниях, пишет ФАН.

В начале мая зрители судебного процесса обратили внимание на странность в заявлениях голливудской актрисы. Поклонники Деппа заметили, что его бывшая жена на суде общается цитатами из знаменитых американских фильмов.

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